Cesare Cremonini, il vizietto hot del cantante: «La ex lo ha sempre perdonato, ora l'ha lasciata per un'altra»

Cesare Cremonini sarebbe legato sentimentalmente a una misteriosa giornalista. Dopo i rumors che avevano parlato di una nuova relazione con un volto Rai, diffusi dal settimanale Chi, ora spunterebbe il nome di un'altra famosa giornalista di Sky. Mentre tra i vari siti si alternano i possibili nomi, pare che una certezza su tutti spunti sulla ex del cantante bolognese, Martina Maggiori.

Il passato di Cesare

L'esperta di gossip, Deianira Marzano, ha riportato un direct di una sua utente che sarebbe vicina a Martina Maggiore, l'ex compagna di Cesare Cremonini. I due hanno avuto una relazione di circa tre anni, finita però in modo improvviso e a tratti anche misterioso. Se il cantante non ha mai fatto parola sulla questione la Maggiore ha espresso poche parole, ma piene di evidente dispiacere, che ha fatto pensare che le cose non siano andate proprio bene tra i due.

I tradimenti

Ora arriverebbe l'ennesima conferma. Secondo il follower di Deianira, Martina avrebbe più volte scoperto tradimenti di lui nel corso della relazione. La Maggiore avrebbe visto anche chat nel telefono di Cesare con altre donne, ma avrebbe sempre scelto di perdonarlo, scegliendo anche di non raccontare nulla di come siano realmente andate le cose tra loro. Pare che Cesare l'abbia lasciata per un'altra donna, la misteriosa giornalista in questione, appunto.

