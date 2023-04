Francesco Totti con Noemi Bocchi al concerto di Eros Ramazzotti a Roma, i vicini di posto irritati: «Il telefono sempre in mano, almeno tienilo basso...»

di Redazione Web

Francesco Totti e Noemi Bocchi al concerto di Eros Ramazzotti. La coppia ha partecipato a uno degli eventi che stanno tenendo il cantante molto impegnato in questo periodo con il suo tour. Nonostante sia diventato da presto nonno non ha ancora visto il suo piccolo Cesare e continua a collezionare pienoni nel corso delle sue serate. Tra i super ospiti, ci sono stati appunto Francesco e Noemi, ma non sono mancate le polemiche.

Bocchi Fan

La Bocchi ha postato sulla sua pagina Instagram la foto del tesserino per accedere al backstage del concerto di Eros, probabilmente perché amante delle sue canzoni, ma Totti non sembra però avere lo stesso trasporto della compagna. Un utente ha infatti segnalato a Deianira Marzano, l'esperta di gossip, una foto in cui Francesco tiene il telefono in mano e sembra fare delle dirette.

Le critiche a Totti

L'ex campione della Roma avrebbe tenuto per quasi tutto il tempo del concerto il telefono in mano, pare, concentrandosi più su quello che sulle canzoni e lo spettacolo. L'utente stesso commenta ironicamente: «Non dico cantarle tutte, nemmeno divertirti per forza eh, ma almeno tienilo basso». Totti avrebbe dato quindi l'impressione di non aver gradito molto lo spettacolo, al punto da distrarsi spesso e di dare anche fastidio a chi si trovava dietro di lui con lo schermo dello smartphone sempre acceso.

La diretta e la dedica di Chanel

Noemi e Totti si trovavano nel palco vip, insieme anche ai figli maggiori di lui e a degli amici della coppia. Sullo stesso palco erano presenti anche Gigi D'Alessio e Thomas dei Maneskin. Nel corso del live del Battito Infinito World Tour la diretta di Francesco, piuttosto lunga, è stata molto seguita e nel corso di questa ha dedicato a Noemi la celebre «Un'altra come te», aggiungendo: «E dove la trovo io?» e alla figlia l'altra canzone «Favola». Un gesto però non è passato inosservato, quello di Chanel nei confronti di Noemi, quando è stata intonata «Adesso tu» lei l'ha dedicata alla compagna del padre.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 11:08

