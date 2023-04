Federico Fashion Style, nuovo attacco alla ex Letizia Porcu: «Facile guadagnare senza fare nulla, la ruota gira»

di Redazione Web

Federico Fashion Style lancia una nuova frecciatina alla ex compagna. Dopo la loro separazione, le cose tra i due non starebbero andando molto bene. Letizia Porcu, infatti, avrebbe provato a interferire nel rapporto tra Federico e la figlia Sophie cercando di limitare le visite che l'haistylist poteva farle.

La frecciatina a Letizia Porcu

A quanto pare la battaglia legale sarebbe ancora in corso, ma nel metre Federico ha voluto dire la sua versione dei fatti, sostenendo che la ex sarebbe stata legata principalmente ai suoi soldi e che avrebbe usato la bambina come "arma" di ricatto. Dopo quello che sembrava essere un periodo di Pace, Federico ha lanciato una nuova frecciatina alla Porcu con una Instagram story: «Tante volte penso a chi me lo fa fare. Poi penso a tutto ciò che sto costruendo IO per mia figlia, e li mi arriva la carica e l'energia per andare avanti e fare mille sacrifici per il suo avvenire. Ma una cosa è certa e sicura i MIEI sacrifici sono miei e di mia figli. Per il resto IL NULLA. È facile chiedere, approfittarsi e guadagnare senza fare nulla, ma ricorda siamo tutti sulla stessa terra e se c'è un Dio, la ruota gira...».

La fine della relazione

La relazione tra i due sarebbe finita dopo che lui ha capito di essere omosessuale. Federico ha confessato che con un accordo hanno scelto di restare insieme per il bene della loro bambina, fino a quando lei però ha deciso di lasciarlo e ha iniziato questa "battaglia". L'hairstylist ha sempre detto di non volersi arrendere però, che il suo unico pensiero è per la sua piccola, solo amore della sua vita, come lui stesso ha voluto sottolineare più volte.

