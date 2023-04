Federico Fashion Style e la dedica della sua bambina Sophie Maelle: un papà innamorato

di Redazione web

Federico Fashion Style non ha mai nascosto il suo amore infinito per la sua bambina Sophie Maelle con la quale, quando riesce, passa più tempo possibile. Proprio in una delle ultime storie pubblicate dal parrucchiere delle star, la figlia di Federico disegna sulla mano del papà un dolce pensiero.

La storia Instagram di Federico Fashion Style

In una delle sue ultime storie Instagram, Federico Fashion Style ha ripreso la manina di Sophie Maelle che disegna sul suo palmo due cuoricini. Il parrucchiere dei vip ha quindi scritto: «Lavoriamo ma nel mentre succede questo», aggiungendo un cuoricino.

Federico Fashion Style ha sempre dichiarato che non c'è nulla di più importante al mondo della sua bambina e, infatti, il periodo in cui si è separato dalla compagna è stato per lui molto difficile. Federico ha cercato in tutti i modi di proteggere la privacy di Sophie.

La vacanza a Sharm El Sheik

Federico Fashion Style è da poco tornato in Italia da una breve vacanza a Sharm El Sheik dove si è riposato e molto abbronzato. Mentre era in Egitto, i suoi numerosi fan si sono più volte chiesti se il parrucchiere delle star non sia innamorato nuovamente.

