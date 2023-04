Federico Fashion Style accusa Selvaggia Lucarelli: «È senza cuore». Poi la frecciatina sul suo aspetto

di Redazione Web

Federico Fashion Style torna ad attaccare Selvaggia Lucarelli dopo gli screzi tra i due durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Il noto hairstylist al Peppy Night ha parlato della giudice definendola senza cuore visto che non avrebbe dimostrato mai empatia verso nessuno dei concorrenti del gioco nonostante i grandi sforzi fisici a cui tutti si sono dedicati.

La frecciatina

«Stai guardando la sua foto? Non è come la vedi qui, è tutto filtro. Ti avvicini alla fotografia, ma è un filtro… Lei secondo me è una grande persona, una grande mente, è molto brava nel suo lavoro di giornalista. Purtroppo non ha cuore questa donna e non è una cosa che dico io, lo dicono tutti», afferma Federico, non mancando di lanciare anche una frecciatina sull'aspetto fisico di Selvaggia. «A lei non importava se io ballavo bene o meno, lei voleva soltanto sapere della mia vita, delle cose per creare un po’ di rumore. Poi è normale, la tv è fatta anche di questo. A me non importava nulla, ma quest’anno Iva Zanicchi l’ha massacrata. Secondo me ci vuole un po’ di rispetto per le persone».

La replica alle accuse

Dopo che la Lucarelli si è espressa anche in merito al compenso di Federico sulla sua partecipazione a Verissimo, dove ha fatto il coming out, l'hair stylist ha voluto chiarire delle cose: «Lei dice che già lo sapeva. Però non ha mai avuto il coraggio. Poi ha parlato dell’esclusiva di Verissimo, ma non è andata come dice lei. Non ho preso cifre enormi come scrivono. Il budget era normale classico come le altre volte che sono andato da Silvia Toffanin. Sono andato perché volevo essere sincero».

