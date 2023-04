Federico Fashion Style, la dedica misteriosa: il parrucchiere delle star è innamorato?

di Redazione web

Federico Fashion Style ha un nuovo amore? È la domanda che in queste ultime ore si stanno facendo tutti i suoi fan (dopo avere visto la sua ultima storia Instagram) e che hanno seguito molto appassionatamente tutta la sua storia: dal coming out alla separazione burrascosa, fino alla sua "rinascita". In questo momento il parrucchiere delle star si trova a Sharm El Sheik dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in totale relax. Federico sembra essere molto felice.

La storia misteriosa di Federico Fashion Style

In una delle sue ultime storie Instagram, Federico Fashion Style ha pubblicato un'immagine che ritrae un cuore disegnato sulla sabbia con al centro scritto un semplice «Tu».

I fan del parrucchiere hanno subito cercato di capire se ci fosse qualche flirt in corso ma, al momento, dal diretto interessato non è stato lasciato intendere nulla.

Alcuni follower, poi, hanno pensato che la dolce dedica scritta sulla sabbia, fosse un pensiero per la figlia di Federico: Sophie Maelle. Il parrucchiere, infatti, non manca mai di dichiarare il suo grande amore per la sua bambina che vuole proteggere il più possibile dai riflettori.

La nuova vita di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style si confida spesso con i propri follower su Instagram e ha rivelato di essere "rinato" da quando ha fatto coming out perché sente, finalmente, di potersi esprimere al cento per cento senza più nascondersi.

