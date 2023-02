Federico Fashion Style contro l'ex moglie: «Mi ha chiesto 10.000 pensa di essere Ilary Blasi»

di Redazione web

Federico Fashion Style si è scagliato ancora una volta contro l'ex moglie Letizia. Il parrucchiere delle star infatti, è stato ospite in un programma televisivo di un'emittente locale in cui, oltre a parlare della propria carriera, ha anche raccontato l'ultimo burrascoso periodo della sua vita.

Il racconto di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style è stato ospite del programma "Peppy Night" condotto da Peppe Iodice in onda sul canale 21 in Campania. Il parrucchiere ha parlato del suo coming out e della separazione abbastanza burroscosa dalla sua ex compagna Letizia. Federico ha detto: «Mi ha chiesto 10.000 euro al mese per il mantenimento. Pensa di essere Ilary Blasi, peccato che io non sia Francesco Totti. Infatti, volevo chiederti se potevi invitarmi tutte le settimane qui da te, almeno guadagno qualcosa».

Il coming out a Verissimo

Federico Fashion Style ha rivelato di essere omossessuale a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin ha detto di avere finalmente capito qual è la sua vera natura e di non volersi più nascondere.

