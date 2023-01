Federico Fashion Style, l'ex Letizia Porcu ha un nuovo compagno. La frecciata dell'hairstylist: «E invece noi...»

Letizia Porcu, ex di Federico Fashion Style esce allo scoperto e dopo i rumors conferma la sua relazione con un altro uomo. La mamma della bimba dell'hairstylist ha condiviso sui social una foto che la ritrae insieme al nuovo compagno Vincent Arena, un personaggio noto nel mondo della produzione musicale.

C'è Posta per Te, Annalisa e Nicola tornano insieme: lei aveva chiuso la busta, cosa è successo dopo la puntata

Amici 22, Valeria Mancini rompe il silenzio sulla "noce moscata": ecco cosa è successo a Capodanno

Il nuovo amore

La Porcu ha condiviso un selfie in macchina con Arena, postando anche nelle Instagram stories un'immagine delle loro due mani strette con la scritta "noi". Pare quindi essere confermata la relazione tra i due, sulla quale, in modo velato e provocatorio si era espresso anche Federico che, anche in questo caso, ha voluto replicare con una frecciatina alla ex.

La replica di Federico

Se inizialmente tra Federico e Letizia sembrava essere rimasto un buon rapporto, pare che poi la donna abbia iniziato ad ostacolare gli incontri tra l'hairstylist e la loro bambina. Federico ha più volte denunciato le mancanze della ex e i problemi che le ha causato nel vedere la piccola, per questo ha risposto alla storia di Letizia postato la sua mano nella mano della bimba aggiungendo: «E invece noi».

Non troppe settimane fa Federico ha anche annunciato che rivelerà a breve una verità scomoda. Molti credono che sia qualcosa riferito alla sua sfera intiman e alla sua sessualità, ma qualcun altro azzarda invece che si tratterebbe di dinamiche familiari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Gennaio 2023, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA