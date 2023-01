Federico Fashion Style, Francesco Canino lo attacca: «Pensa che essere definito gay sia screditante?»

di Redazione Web

Federico Fashion Style sotto accusa. L'hair stylist dei vip è finito al centro di una bufera mediatica dopo l'intervista rilasciata a Silvia Toffanin in cui ha ammesso pubblicamente di essere omosessuale. Il coming out, tuttavia, ha alzato diversi polveroni, soprattutto tra chi lo sospettava già dalla fine della relazione con la sua ex compagna Letizia.

Per difendersi, Federico Lauri ha confessato di aver nascosto per anni di essere omosessuale per proteggere sua figlia. Ma il repentino cambio di idee non ha convinto tutti. Tra questi, il giornalista Francesco Canino che sulla piattaforma Twitter ha espresso il suo pensiero a riguardo.

Federico Fashion Style: «Coming out? Mi hanno costretto a farlo». La rivelazione nelle stories di Instagram

Bianca Atzei, Stefano Corti ironizza su Federico Fashion Style e il coming out: «Un'altra certezza che crolla...»

Federico Fashion Style a Verissimo, ecco il coming out: «Ora mi sento libero. Avevo paura di dirlo ai miei»

Il tweet

«Federico Fashion Style oggi fa coming out a Verissimo», ha esordito il giornalista in un cinguettio. Poi continua: «Pochi giorni fa diceva: “Quando la gente vede che hai successo deve sempre cercare di screditarla o di dire cose che possono infangarla”. Cioè, questo tizio ancora pensa che essere definito gay sia screditante? Avanguardia», conclude Canino dimostrandosi contrario alle giustificazioni mosse dall'hair stylist per difendersi dalle accuse.

Federico Fashion Style ha confessato negli studi di Mediaset che non aveva mai avuto il coraggio di affrontare davvero l'argomento perché è sempre cresciuto in una famiglia molto tradizionalista. La scelta di condividere la notizia pubblicamente ha scatenato la polemica tra chi crede che il suo coming out sia in realtà oggetto di marketing, fatto solo per il puro scopo di ottenere visibilità e più soldi.

Federico Fashion Style oggi fa coming out a #Verissimo. Pochi giorni fa diceva: "Quando la gente vede che hai successo deve sempre cercare di screditarla o di dire cose che possono infangarla".

Cioè, questo tizio ancora pensa che essere definito gay sia screditante? Avanguardia. — Francesco Canino (@fraversion) January 21, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA