Federico Fashion Style, battaglia legale con la ex per vedere la figlia: «Per lo stress ho perso 25 chili»

Federico Fashion Style è in un momento di grande vigore lavorativo, vista la continua apertura di nuovi saloni. Ma se il lavoro procede a gonfie vele la sua vita privata sembra provarlo, al punto che l'hairstylist avrebbe perso ben 25 chili a causa della difficile separazione dalla ex compagna, ma più che altro per le difficoltà legate al poter vedere la sua bambina.

La confessione

«Avrei preferito trovare un accordo pacifico, ma lei vuole andare in tribunale», confessa Federico al settimanale Nuovo a proposito della sua ex. A Verissimo ha raccontato tutta la verità sulla loro unione, spiegando che il rapporto era finito da 3 anni, quando le aveva confessato di essere gay. I due erano rimasti insieme per il bene della loro bambina fino a quando però lei ha scelto di lasciarlo per un altro uomo con cui sta adesso. Non ci sarebbe stato alcun problema per Federico se non fosse che da quel momento, Letizia Porcu, starebbe facendo di tutto per ostacolare il rapporto tra lui e la loro bimba.

Un sentimento ancora forte

«Letizia ha portato via tutti i vestiti della bambina da casa nostra e si è trasferita a vivere da sua madre. Ha tolto tutte le certezze a nostra figlia, un vero trauma per lei. Non mi vergogno a dire che oggi non ho più le mutandine da cambiare a mia figlia», ha spiegato non nascondendo il forte stressa che questa cosa gli causa, al punto che avrebbe perso 25 chili. «Per me sarà sempre la persona più importante della mia vita» ha detto anche al settimanale Nuovo. «La vedo sprizzare gioia al fianco del suo nuovo compagno e sono contento per lei, anche se secondo me non è felice. In cuor suo vorrebbe esserlo continuando ad avere buoni rapporti con me».

