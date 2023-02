Ludovica Valli preoccupata a pochi giorni dal parto: «I medici potrebbero decidere di anticipare»

Ludovica Valli è agli sgoccioli della sua seconda gravidanza, ma le cose non starebbero andando come sperato. L'ex concorrente di Uomini e Donne ha spiegato di avere poco liquido amniotico, una condizione che rende necessari diversi monitoraggi e che potrebbe anche spingere i medici ad anticipare il momento del parto per evitare che il bambino entri in sofferenza fetale.

Le condizioni

La Valli ha rassicurato i suoi fan: «È tutto sotto controllo, vi avevo detto che dovrò fare un po' più controlli per il liquido e visto che ho diverse contrazioni da un mese ho fatto un controllo generale. Ora monitoraggio bene, visita sono già prontissima, vediamo questi ultimissimi giorni mi tengono monitorata e poi vedono se aspettare che tutto vada come deve andare o se mi indurranno il parto». Tutto dipende dalla concentrazione di liquido amniotico: «Su questo non possono decidere loro, né decido io, decide bebè».

La paura

«In base alle mie condizioni potrei partorire da un momento all'altro e nel weekend faccio venire qui mia mamma». Confessa poi che la cosa che l'angoscia di più del parto sarà lasciare la sua primogenita per i due tre giorni che lei sarà in ospedale, mentre non sembra essere preoccupata dal travaglio, lasciandosi anche andare nelle sue Instagram stories a qualche consiglio per affrontare al meglio quel momento.

