GFVip, Antonella Fiordelisi offesa: «Ho recitato in uno spot importante, ora non posso fare la cretina così»

Antonella Fiordelisi continua a vivere in tensione all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi stavano organizzando una scaletta e volevano che la vippona prendesse parte a uno sketch di qualche tipo, ma lei si è rifiutata sostenendo che non poteva banalizzare in quel modo il suo talento recitativo.

Il passato di recitazione

Antonella ha ricordato di aver recitato in uno spot pubblicitario e di non voler perdere tempo in queste cose: «No, io ho fatto lo spot per Acqua e Sapone. Non è che adesso faccio la cretina così. non è una cosa che mi piace. Per tutte le cose importanti che ho fatto, non mi va di fare una cosa divertente e ironica su questa cosa». Il suo intento era chiaramente quello di far presente che non poteva piegarsi a fare cose così improvvisate avendo avuto lei, a suo dire un ruolo importante.

Sul web

La discussione si è chiusa lì nella casa, ma sul web da ore si dibatte con battute e grande ironia: «Più che ridicola per me è surreale. È talmente surreale che la trovo divertente e mi strappa un sorriso», altri la ritengono iconica per ciò che afferma, mentre un’altra utente la attacca affermando: «La verità è che non saprebbe improvvisare, nello spot c’era il gobbo, si vede che leggeva».

