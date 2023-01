Federico Fashion Style, Selvaggia rivela: «Coming out? Lo sapevamo tutti. C'era una trattativa economica...»

di Redazione Web

Il coming out di Federico fashion Style continua a far discutere. Tanti sono stati gli utenti che hanno espresso la loro opinione a riguardo dopo l'intervista esclusiva rilasciata dall'hair stylist a Silvia Toffanin. A svelare ulteriori retroscena, legati al cachet ottenuto da Verissimo, ci ha pensato Selvaggia Lucarelli durante l'ultima puntata del suo podcast "Il Sottosopra".

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è stato accusato sui social media di aver rivelato di essere omosessuale pubblicamente solo per ottenere più visibilità e soprattutto, più soldi. La giornalista ha svelato che il coming out in realtà era nell'aria da molto tempo e che Federico Fashion Style aveva deciso di organizzarlo al meglio. Puro interesse economico?

«Ci sentivamo st****i e pure retrogradi nel fare quella semplice equazione a causa di paillettes e interventi chirurgici. Invece è finita che è stato proprio Federico Lauri a fare coming out a Verissimo e a confermare, a sorpresa, che il nostro sensore era corretto», ha esordito la giornalista spiegando il tam tam degli ultimi giorni.

Poi, a grande sorpresa, rivela: «Nell’ambiente televisivo sapevamo tutti che da qualche mese Federico stava organizzando il suo coming out mediatico. C’era in corso una trattativa, ovviamente anche economica, con programmi e conduttori, a un certo punto ricordo che stava per andare al Grande Fratello a fare la sua rivelazione. Poi è saltato tutto e ha deciso di affidare lo scoop a Silvia Toffanin».

Ma c'è un'operazione commerciale dietro al coming out di Federico Fashion Style? Selvaggia prova a fare chiarezza: «Abbiamo deciso che va bene monetizzare su tutto, per cui direte voi perché dovrebbe essere strano che Federico si faccia pagare per il suo personale coming out? In realtà di strano non c’è nulla, di discutibile dal mio punto di vista molto. Se penso che un anno fa lo stesso Lauri si era fatto pagare da Ballando con le Stelle per portare in scena l’immagine dell’eterosessuale che si difendeva da ogni sospetto, anche irritandosi, e che ci presentava la famiglia tradizionale per fugare ogni dubbio. L’idea che la verità e la bugia sullo stesso tema abbia lo stesso prezzo non mi scandalizza, però mi avvilisce», continua la giurata di Ballando con le Stelle.

In conclusione Selvaggia Lucarelli evidenzia l'ipocrisia dell'hair stylist verso l'ex compagna Letizia Porcu: «Lui si è liberato del peso del giudizio in tv, davanti a qualche milione di spettatori, ma la moglie dovrebbe tenere riservata la vita privata perché il paese è piccolo e la gente mormora. Insomma la mamma dovrebbe proteggere la figlia dalle brutte voci, perché evidentemente la figlia è pronta a leggere sui giornali che il papà è gay e noi ne siamo felicissimi. Ma sapere che la mamma ha una vita sentimentale potrebbe causarle dei traumi», chiosa la giornalista.

