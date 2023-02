Federico Fashion Style festeggia il compleanno della figlia Sophie Maelle: «È lei l'amore della mia vita»

di Redazione web

Per Federico Fashion Style, oggi domenica 19 febbraio, è un giorno davvero importante: la sua bambina Sophie Maelle infatti, compie sei anni. Il parrucchiere ha spesso dichiarato che il vero amore della sua vita è sua figlia e che per lei andrebbe fino in capo al mondo. Federico ha organizzato una sorpresa per Sophie e una festa per pochi intimi. Dopo il recente coming out, il parrucchiere desidera tenere la bambina il più lontano possibile dai riflettori.

La dedica di Federico Fashion Style a Sophie

Federico Fashion Style ha dedicato a Sophie un dolce post su Instagram, la didascalia recita: «Sono già passati i 6 anni più belli della mia vita insieme a te! Tu che mi hai reso felice, che mi hai insegnato ad amare, a sorridere…. Sei la mia ragione di vita piccola mia! In questo girono del tuo compleanno papà ti augura di essere sempre felice e di sorridere sempre». Inoltre, rispondendo a una domanda di un suo follower, Federico ha ricordato il giorno in cui è nata Sophie: «Ricordo ancora quel giorno: mi tremavano le gambe, la voce. Ho provato una sensazione mai provata prima e posso dire che non esiste niente di più bello che avere un figlio. Per me Sophie è l'unica ragione di vita».

Federico Fashion Style ha recentemente fatto coming out nello studio di Verissimo e proprio a Silvia Toffanin aveva raccontato di come desiderasse tenere Sophie lontana dalle malelingue della gente.

