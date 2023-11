Michelle Hunziker, risveglio con cornamuse e gufi: «Siamo in un altro mondo»

di Redazione web

Michelle Hunziker ha trascorso la notte di Halloween nel Castello di Bardi insieme alle sue figlie e ad alcuni amici. La conduttrice svizzera ha pubblicato alcune storie Instagram per mostrare ai suoi follower l'atmosfera lugubre e misteriosa che si respirava all'interno della struttura antica che si trova in provincia di Parma. Michelle, questa mattina, 1 novembre, ha postato vari video in cui le sembra proprio di essere in un altro mondo.

Michelle Hunziker, Halloween nel castello. I preparativi e lo spuntino: «Che freddo!»

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha postato due storie Instagram in cui sembra che si trovi nel Medioevo. Infatti, la conduttrice svizzera, taggando il castello in cui si trova, ha filmato il rumoroso ma suggestivo risveglio: dei suonatori di cornamusa e tamburi sotto alle finestre degli ospiti. Michelle ha, quindi, scritto: «La nostra sveglia di stamattina».

Poi, nella storia successiva, si vede un falconiere che tiene sul braccio un gufo e indossa i classici costumi medievali. Quindi, la mamma di Sole e Celeste scrive: «Siamo immersi in un altro mondo!».

Per il look di ieri sera, Michelle ha optato per un costume molto semplice: tutta vestita di nero e sui capelli una mollettina a forma di ragno.

Halloween al castello

Michelle Hunziker ha voluto organizzare un Halloween diverso dagli anni precedenti e ha, quindi, deciso di portare tutte le sue figlie, Sole, Celeste e Aurora Ramazzotti, nel "castello dell'orrore" che avrebbero, poi, visitato insieme a una guida esperta.

