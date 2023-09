Michelle Hunziker, sabato di riposo via da Milano: «Felice relax»

di Redazione web

Michelle Hunziker è sempre molto attiva sui propri profili social perché ama tenere aggiornati i suoi milioni di follower su ciò che fa. La conduttrice svizzera, in questo momento, non si trova a Milano: proprio nelle scorse ore, era in viaggio verso una destinazione che, però, non ha svelato. Questa mattina, sabato 23 settembre, ha, quindi, deciso di dedicarsi un po' a se stessa e si è concessa qualche momento di relax.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è sempre impegnatissima: tra televisione, social e la sua linea di beauty, ha mille progetti a cui dedica anima e corpo. Quindi, alle volte, un po' di relax è più che meritato ed è giusto "celebrarlo" e "mostrarlo". Per questo, sul proprio profilo Instagram, la conduttrice ha postato due storie: nella prima immagine si mostra di profilo e punta lo sguardo fisso verso la telecamera dello smartphone. All'interno della foto scrive: «Happy...».

Poi, Michelle posta un altro scatto in cui mostra ai fan il bel salotto in cui si trova: sopra al divano c'è un vassoio con la colazione, televisione accesa e la luce del sole che illumina la stanza. A corredo della foto, ha scritto: «Relax». La super nonna si starà godendo il riposo anche perché ieri, mentre era in viaggio, non è proprio riuscita a rilassarsi visto che gli altri passeggeri erano abbastanza rumorosi.

Michelle Hunziker, tuttavia, non pensa solamente al suo lavoro ma anche ai suoi amori più grandi, ovvero, le sue figlie e il suo nipotino Cesare che vede spesso come testimoniano anche le storie Instagram di Aurora Ramazzotti. Ogni tanto, poi, la conduttrice posta video o foto divertenti insieme alle sue bambine, Sole e Celeste Trussardi.

