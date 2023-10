Michelle Hunziker, Halloween nel castello. I preparativi e lo spuntino: «Che freddo!»

di Redazione web

Michelle Hunziker è una mamma molto presente e premurosa che ama divertirsi insieme alle sue bambine, Sole e Celeste, e quale occasione migliore se non Halloween per trascorrere del tempo con loro? La conduttrice svizzera si trova al Castello di Bardi, un luogo suggestivo dell'omonimo paese in provincia di Parma e si sta preparando alla notte più paurosa di sempre insieme alle sue bambine. Poi, Michelle si è lasciata scattare una foto all'aperto con uno spuntino insolito.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker non vede l'ora di immergersi nell'esperienza suggestiva del tour del Castello di Bardi insieme alle sue bambine Sole e Celeste. Mamma e figlie visiteranno la struttura che, secondo la leggenda, nasconderebbe diversi misteri e, inoltre, sarebbe infestata da molti fantasmi. La conduttrice e le piccole sono pronte ma, nel frattempo che aspettano questo momento, Michelle consuma uno spuntino all'aperto. La giovane nonna si lascia scattare una foto mentre addenta una pannocchia e allo scatto aggiunge l'esclamazione: «Che freddo che fa!».

Sicuramente, questa sera, la conduttrice terrà aggiornati i suoi follower con diverse storie che racconteranno la sua esperienza horror.

Michelle Hunziker ama giocare e scherzare con le figlie Sole e Celeste con le quali pubblica diverse gag anche sui propri profili social. La conduttrice, però, ha un rapporto strettissimo anche con la primogenita Aurora Ramazzotti con cui spesso trascorre le giornate.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 17:55

