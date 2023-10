Aurora Ramazzotti: «Trova l'intruso». Cesare affronta il cactus "spaventa bambini"

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, da quando è diventata mamma del suo piccolo Cesare, ha dichiarato di non avere nient'altro che lui nei suoi pensieri. L'influencer, infatti, è molto premurosa con il suo bambino che è nato da qualche mese. Proprio per questo, quando si sposta per andare a trovare amici oppure quando ospiti la raggiungono a casa, Aurora vuole sempre avere a portata di mano l'occorrente per suo figlio, così, come ha mostrato nelle ultime storie Instagram.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una nuova storia Instagram in cui fotografa il piano bar di alcuni amici. Sopra al bancone metallizzato ci sono varie bottiglie di alcolici e amari e salta subito all'occhio un contenitore che, sicuramente, di alcolico non ha nulla... il biberon di Cesare che contiene il latte. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, a corredo del simpatico scatto, ha scritto: «Trova l'intruso».

Poi, in seguito, Aurora ha postato un'altra storia in cui mostra il bambino che gioca con il cactus che ripete i versetti dei più piccoli: il gioco è diventato virale sul web dopo che alcuni utenti avevano postato la reazione dei loro bambini ai suoni emessi dal peluche. Quindi, l'influencer ha scritto: «Invece, il cactus che di solito intimorisce i bambini, proprio gli fa un baffo».

Aurora Ramazzotti e la vita da mamma

Aurora Ramazzotti, qualche tempo fa, aveva risposto ad alcune domande dei suoi follower e parlando della sua vita da mamma aveva detto: «Non è facile... sicuramente, ci sono molte più responsabilità di prima e, poi, il mio pensiero è sempre Cesare, cioè io anche mentre faccio una doccia di 5 minuti penso a dove sia e a cosa stia facendo.

