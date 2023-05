Gf Vip, un prete sbarca nella Casa? L'appello di "Fra Alfredo" e la risposta (inaspettata) di Signorini

di Redazione web

La prossima edizione del Grande Fratello potrebbe avere un frate tra i concorrenti. Il sospetto nasce dalla lettera ricevuta da Alfonso Signorini da Fra Alfredo e pubblicata sul settimanale Chi. L'uomo ha chiesto a conduttore di partecipare al reality show.

Ma cosa avrà risposto il conduttore del GFVip?

Un prete al Grande Fratello

Nell'ultimo numero del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha reso nota una lettera di Fra Alfredo. Un parroco e assiduo telespettatore che ha chiesto al conduttore di Canale 5 di poter prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello.

Il programma, nella prossima edizione 2024, potrebbe non avere dei vip come protagonisti. L'indiscrezione resa nota da Dagospia, sarebbe sorretta dalle polemiche create con quest'ultima edizione che ha visto Pier Silvio Berlusconi chiedere al conduttore di "pulire" il reality, dall'abbigliamento al linguaggio.

I "non vip" della prossima edizione sarebbe un valido modo per restituire ai telespettatori una versione originale del programma che, inizialmente, prevedeva persone comuni nel cast.

Per questo motivo, la scelta di un prete non stupisce. Fra Alfredo si è proposto, ma non ha rifiutato e pare abbia risposto: «Caro Fra Alfredo, grazie per l'interesse e l'entusiasmo con cui segue il cosiddetto mondo secolare.

