Sophie Codegoni a cena con Alessandro Basciano, ma spunta il "terzo incomodo": cosa è successo

Sophie Codegoni è da poco diventata mamma della sua prima bambina Celine Blue e dopo il parto, che a detta dell’influencer è stato un momento bellissimo, ora si gode la neonata anche in compagnia di amici. In una delle sue ultime storie Instagram, Sophie si trova a cena con il compagno Alessandro Basciano e con loro c’è anche un ex gieffino, molto amico della coppia.

<h2>La storia Instagram di Sophie Codegoni</h2>

Sophie Codegoni è solita condividere moltissime storie con i suoi numerosissimi follower che la seguono con tanto affetto. Così, anche nelle scorse ore, ha pubblicato alcuni scatti della serata che ha trascorso insieme ad Alessandro Basciano, la sua bambina Celine e il loro amico Giacomo Urtis. Nella foto che Sophie ha postato, Alessandro tiene in braccio la neonata e al suo fianco c’è il chirurgo dei vip che sfoggia una piega perfetta e un rossetto rosso fuoco.

L’influencer, quindi, scrive: «Alessandro e la mia controfigura» aggiunge delle emoticon con le lacrime dalle risate.

Sophie Codegoni e la vita da mamma

Sophie Codegoni ha, inoltre, postato una serie di foto della serata che ha trascorso con Alessandro Basciano e Giacomo Urtis. L’ultimo scatto la ritrae con Celine che dorme mentre l’influencer lascia intendere di avere trascorso la notte in bianco: «Vero mood degli ultimi giorni, ma si sa… fare colazione in after ha sempre avuto il suo perché».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 21:04

