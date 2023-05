Isola, Nikita Pelizon sbarca in Honduras tra i naufraghi? «Farà una sorpresa a.....»

di Redazione Web

Dal Gf Vip all'Isola dei famosi è un attimo. E lo sa bene Nikita Pelizon che sbarcherà in Hondouras come ospite del programma di Ilary Blasi. A lanciare l'indiscrezione è Alessandro Rosica, che svela che la vincitrice del Gf Vip 7 approderà nel reality. Sarà per il calo di ascolti che ha subito il reality show questa settimana? Dunque, sembra proprio che Ilary Blasi abbia bisogno dei rinforzi per mandare avanti il gioco.

Il reality in flop?

La stessa Ilary Blasi ha detto in diretta televisiva che questa è davvero un’edizione difficile.

Daytime

La modella brasiliana accoglierà a L’Isola dei Famosi Nikita Pelizon, che farà una sorpresa a Helena. Da quando ha preso inizio questa edizione del reality show Nikita ha sempre fatto il tifo per la modella brasiliana che ha già diviso il pubblico di Canale 5. «Molti telespettatori - scrive Rosica -, tra cui anche i fan della Pelizon, non stanno apprezzando i modi di fare di Helena. Neppure i suoi compagni d’avventura riescono a digerire certi suoi comportamenti. Probabilmente Nikita dovrà dare sostegno alla Prestes e forse darle anche qualche dritta per proseguire al meglio questa esperienza televisiva».

L'amicizia

Come riporta Rosica, Helena e Nikita si conoscono da tempo. Insieme hanno partecipato a Pechino Express, precisamente alla nona edizione nel 2022. Questo rappresenterà per la Pelizon un ritorno in televisione dopo la vittoria ottenuta nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 23:02

