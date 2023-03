Gf Vip, Edoardo Donnamaria rischia la squalifica? Scatta la censura: «Inquadrano solo Alberto e Milena»

di Redazione web

Grande Fratello Vip troppo volgare. Dopo la sfuriata dell'Ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, è scattata una censura di alcuni contenuti nella messa in onda di quello che accade all'interno del reality. Tra parolacce, scene volgari, trash e violente, pare che Berlusconi non stia apprezzando il programma e il taglio che sta prendendo. Il richiamo ha portato la produzione a censurare atteggiamenti e operato di alcuni concorrenti.

La censura

Quello che è emerso però sta facendo molto riflettere. Una follower di Deianira Marzano sottolinea che dopo tale provvedimento non si fa che inquadrare solo Alberto e Milena che prepara dolci. I concorrenti sono stati avvertiti in confessionale dell'accaduto e invitati a una maggiore rettitudine. Pare però che per alcuni di loro potrebbero essere presi dei provvedimenti seri.

I provvedimenti

Edoardo Donnamaria, concorrente molto discusso, sembra che nelle ultime settimane abbia realmente esagerato, soprattutto nelle dinamiche di rapporto con Antonella Fiordelisi. Il suo atteggiamento, insieme a quello di alcuni suoi amici, non starebbe piacendo molto a una parte di pubblico, e nemmeno ai vertici Mediaset, e potrebbe anche essere squalificato. Per attendere l'ufficialità di tali provvedimenti però basterà attendere la prossima diretta.

