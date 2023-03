Gf Vip, Piersilvio Berlusconi cancella le repliche. E Luca Onestini svela i dettagli sulla 'ramanzina' degli autori

Durante una conversazione con Davide Donadei, Luca Onestini ha fatto riferimento a qualcosa di avvenuto nel reality show e di un rimprovero che gli era stato fatto dalla produzione del Grande Fratello Vip. Il problema potrebbe essere legato alla decisione di PierSilvio Berlusconi di cancellare la replica del reality show del 3 marzo su La5 a causa delle troppe parolacce messe in onda.

L'eccesso di volgarità del girato e i toni accesi delle discussioni non sembrano essere piaciuti ai vertici dell'azienda e potrebbe essersi tradotta in una serie di richiami alla produzione, a sua volta riversatasi sui concorrenti. Non è chiaro se la puntata del 6 marzo sarà censurata o se la "ramanzina" a cui faceva riferimento Luca Onestini sarà riuscita a raddrizzare il tiro…

