GFVip, Micol Incorvaia minaccia di uscire: «Non mi piace questa cosa. Sono esasperata»

Micol Incorvaia vuole lasciare il Grande Fratello Vip. Nella notte, dopo la discussione avuta in puntata con Sonia Bruganelli ha avuto un lungo sfogo alla fine del quale ha ammesso di essere ormai molto stanca e di volersene andare dalla casa.

La polemica

Micol non avrebbe mandato giù il taglio delle ultime puntate, organizzate, secondo lei, per colpirla insieme alle persone con cui ha più legato nel reality: «Io voglio andare via e domani faccio l’appello. Ho visto delle puntate troppo brutte. Prima il van, poi la scorsa contro Edoardo e adesso questa. No, io me ne vado ragazzi». Nel post puntate Micol Incorvaia in cortiletto si è ritrovata a parlare con Tavassi e Donnamaria a cui ha spiegato di sentirsi molto provata: «Lo sono per tanti motivi, poi sono anche cinque mesi qui dentro. Anche il padre di Edoardo che ha detto quelle cose, non mi è piaciuto. Ha detto che stai cercando di coprire qualcuno, anziché dire che hai degli amici splendidi. Ci rimango male per queste cose», ha spiegato rivolgendosi al volto di Forum.

La richiesta di uscire

Poi su quanto detto da Sonia ha aggiunto: «Ok, basta, ti faccio vedere quanto me ne frega. Io ho smesso di giocare basta. Me ne voglio andare, se mi state ascoltando tanto sono in nomination. Faccio una richiesta dato che mi trovo al televoto. Fino all’esito mi metto in panchina. Magari lunedì esco e vado via». Poi ha continuato dicendo che per il taglio delle clip sono emerse cose non vere: «Non mi piace questa cosa. Sono esasperata, piena e provata davvero non ce la faccio più basta».

