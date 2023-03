Gf Vip, Edoardo Donnamaria rischia per quel gesto verso Antonella Fiordelisi? Cosa è successo stanotte

L’atteggiamento violento di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip sta suscitando (giustamente) molte polemiche. Durante la notte, Donnamaria ha spinto e afferrato Fiordelisi con violenza, mentre in altre occasioni l'ha stretta con forza cercando di baciarla anche quando lei non era consenziente.

Daniele Dal Moro si dichiara a Oriana: «I miei sentimenti sono veri, se litighiamo è perché ci tengo»

Ivana Mrazova furiosa con Nikita Pelizon: «Sono basita». Le stories polemiche dopo l'addio al reality

Edoardo e il gesto verso Antonella Fiordelisi

L'hashtag #fuoridonnamaria è diventato popolare su Twitter, mentre molti si chiedono se il concorrente sarà squalificato dal reality show a causa dei suoi comportamenti. Ecco cosa ha fatto e quello che potrebbe accadere.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- La frase di Donnamaria a Nikita che ha fatto rabbrividire i fan del GF Vip: 'i sacchi in testa con la cintura qua'. Cosa ha detto

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA