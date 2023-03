Gf Vip, Daniele Dal Moro si dichiara a Oriana: «I miei sentimenti sono veri, se litighiamo è perché ci tengo»

di Redazione web

Al Gf Vip una delle coppie che più fa discutere i fan del reality è sicuramente quella formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. L'ex tronista e la modella venezuelana si sono spesso scontrati e ultimamente anche allontanati, ma non riescono a stare troppo tempo senza parlarsi o coccolarsi. Oggi, domenica 5 marzo, c'è stato l'ennesimo confronto tra i due gieffini.

La confessione di Daniele a Oriana

La tensione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è cresciuta sempre più negli ultimi giorni: lei dubitava dei sentimenti di lui. Proprio per questo motivo l'ex tronista ha deciso di aprire il suo cuore alla modella: «Secondo me dobbiamo cercare qua dentro di tenere una condizione che ci consenta di vivere sereni, se tu mi porti all'esasperazione e io di conseguenza porto te, come facciamo a essere tranquilli o a star bene? Per forza che si litiga. Non mi passa facilmente l'arrabbiatura. I sentimenti che provo sono veri, se vieni da me e tu pensi che io ti nomini, ci resto male. Mi interessa di te e sono anche consapevole dei miei limiti».





Capisco che tu abbia delle insicurezze, incertezze, come le ho io. Le cose che ti dico sono vere, siccome sono consapevole del fatto che non siamo a casa nostra, mi dico "metto da parte", poi quando saremo fuori da qui, penseremo solo che se una persona ha piacere, si sta insieme

La storia di Daniele e Oriana

L'attrazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è palpabile: i due, anche se litigano, non riescono a stare lontani. Infatti, nelle scorse settimane, quando in casa sono entrati gli ex fidanzati, Daniele ha avuto innumerevoli scontri con Martina Nasoni proprio perché la sua attenzione era tutta per Oriana.

