Verissimo, Antonino Spinalbese choc: «Mio padre si è suicidato, sento ancora i sensi di colpa»

Antonino Spinalbese si è raccontato nel salotto di Verissimo: l'ex concorrente del GfVip ha confessato a Silvia Toffanin le sue emozioni più profonde che sono tutte legate al grande amore che nutre per la figlia Luna Marì. Antonino ha parlato anche del suo rapporto con Belen Rodriguez, mamma di sua figlia, e ha confessato che spera di innamorarsi di nuovo perché quell'emozione gli manca da un po' di tempo.

L'intervista di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese ha raccontato: «Io sono stato innamorato due volte nella mia vita, escludendo mia figlia ovviamente. Uno dei miei grandi amori è stata Belen che però adesso è solo un bel ricordo. Io con lei ho vissuto momenti veramente belli, se non fosse stato così non ci avrei fatto una figlia. Il nostro rapporto però, è cambiato, forse ci siamo trovati in un momento delle nostre vite in cui eravamo in due punti diversi: io stavo vivendo delle cose che lei aveva già vissuto. Ora, siamo in buoni rapporti che però, sono ridotti solamente al bene di Luna». Inoltre, Antonino aggiunge: «Io ho voglia di innamorarmi di nuovo e devo dire che all'interno della casa del Grande Fratello ho conosciuto Ginevra che mi ha colpito soprattutto per la sua purezza e semplicità. Lei potrebbe essere la persona giusta per costruire qualcosa di solido».

L'esperienza di Antonino all'interno del GfVip

Antonino Spinalbese, dopo avere trascorso sei mesi all'interno della casa del GFVip, è stato eliminato poche settimane fa. Il concorrente è stato uno dei protagonisti del reality per i vari flirt che ha avuto: con Ginevra Lamborghini ovviamente, ma anche con Oriana Marzoli o Giaele De Donà.

Il dramma del suicidio del padre

Durante la sua intervista, Antonino Spinalbese ha raccontato anche il dramma della morte del padre: «Ha passato un periodo nero, quello della crisi economica. Era un imprenditore e ne risentì, così come risentì il distacco dei figli. In più ha avuto un altro figlio, che non riusciva a vedere. Dopo ho scoperto che era caduto in depressione. Era solo e abbandonato a se stesso, quella è una cosa che non auguro a nessuno. Si è ritrovato da solo e si è tolto la vita. È una cosa che non ho mai concepito e non ho mai voluto accettare. L’ho accettata al Gf Vip perché ho avuto tempo di riflettere. Io credo che nella vita si possa superare qualsiasi cosa, ma serve una mano, lui non l’ha trovata».



Antonino, inoltre, ha dichiarato di portare ancora dentro di sé questo grande dolore: «Eravamo una squadra, fa specie non farne più parte. Aveva un sorriso stupendo. Sensi di colpa? Ne ho avuti. Per quanto possa lavorarci, me li porterò tutta la vita dentro di me. Cerco di pensare l’opposto, ma non mi nascondo dietro un dito. Sono rimasto rinchiuso in casa per sei mesi».

