Martina Giovannini e Kumo si sono fidanzati dopo Amici? La foto fa sognare: «Non si può scegliere di chi innamorarsi»

di Cristina Siciliano

Uno scatto che fa sognare i romantici. Kumo e Martina insieme dopo Amici. I due ex allievi del talent condotto da Maria De Filippi hanno pubblicato uno scatto black and white che li ritrae vicinissimi e distesi sul letto: una foto che sta facendo sognare i fan. Martina ha sempre parlato di «solo amicizia» ma evidentemente cercava solo di tutelarsi. A confermare la nuova love story sarebbe anche un messaggio che il ballerino ha pubblicato nelle sue Instagram stories, prima della foto con Martina.

La foto

«Raga ho letto questa rase che volevo condividere con voi - ha scritto Kumo su X -.

«Martina e Holden hanno avuto due ruoli diversi - aveva raccontato in passato Kumo -. Martina era la persona che c’era sempre durante i miei sfoghi, Holden invece era quell’amico con cui rilassarsi e chiacchierare. Lui mi faceva distrarre, mi faceva ridere tanto. Sono stati fondamentali, una boccata d’aria per me. Ho instaurato dei bellissimi rapporti di amicizia anche con alcuni ragazzi usciti prima del Serale».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 15:24

