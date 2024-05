Amici, Dustin e Giuseppe Giofrè: scambi di like e commenti dal 2020

di Cristina Siciliano

Inizia il countdown per la finale di Amici. Il talent quest'anno vede approdare in finale tutti e sei gli allievi rimasti in gara. La semifinale di Amici ha confermato per la danza Dustin e Marisol mentre per il canto Petit, Holden, Mida e Sarah. Il ballerino australiano, Dustin nelle ultime ore è finito sotto il mirino del gossip. Molti utenti social hanno notato che l'allievo della maestra Celentano segue su Instagram il giudice Giuseppe Giofrè. Un dettaglio che sta facendo molto discutere il web.

I dettagli

Giuseppe Giofrè e Dustin si seguono entrambi su Instagram. Un altro dettaglio che non è passato inosservato agli utenti del web riguarda alcuni commenti e like che risalgono al 2020. Altri commenti e like da parte di entrambi anche nel 2023, precisamente il 5 maggio: Giuseppe Giofrè aveva pubblicato un carosello di foto su Instagram e molti utenti hanno evidenziato il like di Dustin.

Insomma la domanda che sorge spontanea è: Dustin e Giuseppe si conoscevano già? Oppure si tratta solo di una stima reciproca da parte di entrambi che c'è sempre stata?

Non ci resta che aspettare per eventuali aggiornamenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA