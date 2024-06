Eugenio Lupo, finanziere di 28 anni, morto nello schianto auto-moto. Ipotesi sorpasso azzardato

di Redazione Web

Tragedia nella Gioiosa Jonica, in Reggio Calabria. Eugenio Lupo, un finanziere di 28 anni, ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Il ragazzo, che era in sella a una moto, ha avuto un frontale con un'auto e l'impatto, per lui, è stato fatale. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che non ha potuto far altro che constatare la morte del 28enne.

Cosa è successo

La dinamica è ancora da accertare. Secondo una prima ipotesi, lo scontro, avvenuto nella mattinata di lunedì 10 giugno, sembrerebbe essere stato frontale-laterale. Il giovane di origini siciliane, in servizio nella Squadriglia navale della Guardia di Finanza di Roccella Ionica, stava percorrendo la statale 106, in periferia di Marina di Gioiosa Jonica, ed era alla guida di una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'auto.

A seguito delle gravissime lesioni e ferite in più parti del corpo riportate nello scontro il 28enne è deceduto poco dopo l'impatto, rendendo vani i soccorsi.

Chi era Eugenio Lupo

Eugenio Lupo aveva 28 anni ed era una Guardia di Finanza. La notizia della morte del giovane ha sconvolto la comunità di Roccella Jonica e Marina di Giocosa Jonica, che si stanno stringendo al dolore dei familiari e dei colleghi. Eugenio era molto noto nella zona, si apprende da Riviera. Era una persona molto stimata e viene ricordato per la sua professionalità e disponibilità.

