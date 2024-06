Treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti, caos dopo il guasto nel nodo di Milano. Alta Velocità, Intercity, Regionali: la lista

di Redazione web

Treni in ritardo e con limitazioni. È un lunedì da incubo per i passeggeri di Alta Velocità, Intercity e Regionali a causa di un guasto agli impianti di circolazione sulla linea ferroviaria legata al nodo di Milano, che sta causando disagi dalle ore 13.10. Nonostante i tecnici abbiano risolto il guasto dopo circa un'ora, restano notevoli i ritardi per chi viaggia, con tempi di percorrenza maggiorati fino a 120 minuti. Ad annunciarlo è stata la stessa Trenitalia, che ha specificato come i treni potrebbero essere instradati su percorsi alternativi o subire limitazioni di percorso.

I treni in ritardo

Questi i treni treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi: • FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:00) • FR 9514 Taranto (6:10) - torino Porta Nuova (16:00) • FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:30) • FR 9724 Venezia Santa Lucia (10:48) - Milano Centrale (13:15) • FR 8809 Milano Centrale (12:05) – Lecce (21:00) • FR 9727 Milano Centrale (12:45) - Venezia Santa Lucia (15:12) • FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) - Salerno (20:05) • FR 9539 Milano Centrale (13:10) - Napoli Centrale (18:53) • FB 8619 Milano Centrale(13:10) - Roma Termini (20:03) • FR 8813 Milano Centrale (14:35) - Lecce (22:56) • IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40) • IC 666 Livorno Centrale (8:35) - Milano Centrale (13:58) • IC 665 Milano Centrale (12:10) - La Spezia Centrale (15:21) • EC 311 Zürich Hauptbahnhof (7:33) - Chiasso - Venezia Santa Lucia (14:42) Il treno FR 9520 Napoli Centrale (7:45) - Milano Centrale (12:55) oggi termina la corsa a Milano Lambrate.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA