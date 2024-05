Amici, Martina Giovannini torna sui social dopo l’eliminazione. Il commento di Kumo: «Non hai messo foto con me»

di Cristina Siciliano

Martina Giovannini è stata una delle protagoniste di quest'edizione di Amici 23. La cantante faceva parte del team di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli ma è stata eliminata durante la puntata prima della semifinale. A fine percorso la cantante ha subito ricevuto una bellissima proposta lavorativa: Luciano Cannito le ha chiesto di entrare nel cast del musical Saranno Famosi. Proprio nelle ultime ore Martina è tornata sui social per condividere alcune foto che rappresentano i momenti salienti nella scuola di Amici.

Le parole di Martina Giovannini

L'ex allieva di Amici si è presa un po' di tempo per cercare di organizzare nuovamente la sua routine quotidiana. «Mi sono presa del tempo per trovare le parole giuste ma in realtà parole non ci sono - ha scritto Martina Giovannini su Instagram -. È stata un'esperienza magnifica, che mi ha insegnato tanto a livello artistico ma soprattutto personale.

Numerosi sono stati i commenti dei fan che hanno espresso il loro supporto ma non è passato inosservato il commento di Kumo. «Vola (non hai messo foto con me)». E lei ha risposto: «Ma erano orrende», con l'aggiunta di un cuore rosso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 16:41

