Amici 22, Mattia Zenzola in lacrime in casetta per Todaro: «Mi dispiace»

Il daytime di oggi si apre con lacrime e sconforto per alcuni allievi di Amici di Maria De Filippi. Dopo la scelta di Mattia Zenzola di chiedere aiuto per affinare la tecnica alla maestra Alessandra Celentano e non al suo prof Raimondo Todaro, sono nate delle incomprensioni. Il professore di danza non ha preso bene questa decisione del ballerino. I due insegnanti si sono sempre scontrati all’interno della scuola e, a volte, hanno battibeccato per disappunti proprio su Mattia. In questa occasione, Celentano si è mostrata molto disponibile con Zenzola, il quale è riuscito a buttare fuori tutto ciò che prova. Questo confronto e i successivi incontri per preparare una coreografia hanno infastidito non poco Raimondo, che già nel daytime di ieri è apparso furioso. E ora Mattia si sfoga con i suoi compagni d’avventura.

Non riesce a trattenere le lacrime, Zenzola che, mentre parla con Megan e Ramon della delusione di Todaro, dice: «Io a lui devo tutto, è la verità. Non è scontata questa cosa. Quindi mi dispiace» dichiara sofferente il ballerino, che viene consolato dai suoi due colleghi. A questo punto, Mattia decide di parlare direttamente con Raimondo per avere un chiarimento. I due vengono messi in contatto attraverso una telefonata: «È da ieri sera che ci penso, non riesco a stare in questa situazione qui. Non mi piace essere lasciato così allo sbando. Il fatto di non considerarmi più mi fa stare malissimo, perché lo sai quanto ci tengo».

Raimondo che rosica perché Mattia ha chiesto un aiuto alla Celentano💀#amici22 pic.twitter.com/FIK0uFNRJ6 — Fuoridime🤪 (@fuoridime) January 20, 2023

La delusione

Todaro pensava che Mattia lo avesse chiamato per chiedergli scusa e per farli sapere che è pentito di aver chiesto aiuto a un altro insegnante senza dirglielo. «Se dici così mi fai cadere le braccia» così sbotta l’insegnante quando Zenzola ammette di non averci visto alcuna mancanza di rispetto. Come suo prof, Raimondo vuole essere messo al corrente di tutto quello che fa: «Non possiamo lavorare insieme se non è così».

posso dire che in questo caso mattia ha assolutamente ragione ha solo chiesto un aiuto ad un'insegnante ed è il suo maestro a comportarsi da bambino#amici22 pic.twitter.com/ArAHUCjPSB — Debby🦋 (@perfetta_cosi) January 20, 2023

La giustificazione

Zenzola continua ad dire che lui vuole seguire solo ciò che dice Todaro, ma quest'ultimo crede che le sue parole non corrispondano alla realtà dei fatti. Quando lo vede ballare in puntata non è felice. Non solo, ammette di essere rimasto deluso dal fatto che Mattia non ricorda neppure la loro prima lezione insieme. Dopo di che prosegue con il suo discorso dicendo che Mattia lo sta “prosciugando”. Infine, conclude la telefonata: «Se vuoi fare questo compito fallo, ma non senza scarpe perché ho paura che ti fai male». Su Twitter, impazzano i meme e molti telespettatori sono convinti che Todaro stia esagerando.

MA PERCHÉ QUANDO SAMUEL HA CHIESTO AIUTO ALLA CELENTANO NON HA FATTO TUTTO QUESTO E ORA CON MATTIA SI IO NON CAPISCO #amici22 pic.twitter.com/BKYJJKku28 — francesca|m&c (@eeccalla) January 20, 2023

