Amici 22, anticipazioni: domenica si formerà la quadra per il serale. Ecco chi ci sarà

E' tempo di anticipazioni ad Amici 22. Domenica 22 gennaio ci sarà la prima puntata post Capodanno - gate, durante la quale, com'è ormai noto, si sono verificati fatti molto gravi. Ma, ancora una volta, sulle cause che hanno scatenato le polemiche non si sa nulla. Anzi, dalle anticipazioni, è emerso che nel corso della prossima puntata si volterà pagina. Le fan di Samu saranno felici di sapere che il ballerino rimarrà nella scuola ancora per un po’. Ma i colpi di scena non mancheranno: entrerà un nuovo concorrente, Paky, lo sfidante di Samu della scorsa settimana.

La decisione è stata presa dalla maestra Alessandra Celentano, che lo voleva a tutti i costi seguire e quindi ha fatto richiesta di un banco aggiuntivo a sorpresa. Attenzione, però, perché il destino di Samu è ancora sospeso: il ballerino manterrà il banco almeno fino alla prossima settimana, quando dovrà sostenere una nuova sfida.

news per Isobel

Belle notizie anche per i fan di Isobel. La ballerina non soltanto vincerà la gara di ballo, ma otterrà anche la tanto attesa maglia del serale. Inoltre, ci sarà l'ennesimo scontro fra Celentano e Todaro a seguito della scelta di Mattia di non eseguire un compito assegnato. Inoltre, il ballerino Gianmarco sarà assente.

Sezione canto

A giudicare la gara di canto sarà il giudice speciale, Gerry Scotti, che assegnerà la prima posizione ad Aaron, la seconda ad Angelina e la terza a Cricca. Nonostante il traguardo, Rudy Zerbi si rifiuterà di dare ad Aaron la maglia del serale. Importanti, saranno le due sfide speciali, una di ballo e una di canto. La prima sarà vinta da Samu, che potrà così esibirsi al concerto di Achille Lauro. La seconda la vincerà Cricca, che potrà registrare il video ufficiale del suo inedito.

