Amici 22, lo sfogo di Tommy Dali dopo l'eliminazione choc: «Non c’è molto da dire...»

Eliminazione choc ad Amici 22. Tommy Dali è stato fatto fuori dal talent senza affrontare la consueta sfida con altri allievi. Tutto ciò su decisione di Rudy Zerbi, stufo di vederlo sempre protagonista di provvedimenti disciplinari. Dopo averlo messo in guardia sul fatto che stesse collezionando una serie infinita di errori Zerbi è arrivato al limite decidendo di mandare a casa allievi che si comportano male pur credendo nel loro talento.

Dopo l'uscita dal talent, Tommy ha subito pubblicato un post sul suo profilo Instagram: «Non c’è molto da dire ora come ora, mi prendo le mie responsabilità e proverò a parlarvi con la mia musica, perché come ho già detto: se non finisce bene vuol dire che non è ancora finita».

Le parole sui social

Di fronte alla scelta di Rudy, Tommy Dali non ha replicato, perchè consapevole di aver sbagliato ormai troppe volte. Sia Rudy che Maria De Filippi hanno fatto il loro in bocca al lupo della conduttrice prima di salutarli. «Sono entrato ad amici perché ho ascoltato quella luce che continuavo a vedere, quella voglia di uscire dal buio, con l’unico mezzo che mi era rimasto, la musica, la voglia di esprimermi». E aggiunge: «Adesso quello specchio mi guarda con occhi migliori».

I ringraziamenti

Infine, ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto durante il percorso nel programma di Canale 5: «Questo programma mi ha fatto vivere momenti indimenticabili, ho ricominciato a credere di nuovo in me stesso».

