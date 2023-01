Amici 22, eliminato Tommy Dali, Cricca riammesso. Maria De Filippi infuriata: «Basta maleducazione»

Eliminazione choc ad Amici 22. Nella puntata pomeridiana sono finiti al centro studio sei allievi, in sospensione di giudizio. Tra questi, Tommy Dali che é stato l’eliminato senza sfida. Ma perchè è stato eliminato subito? Il suo insegnante, Rudy Zerbi, ha ritenuto gravi i fatti di Capodanno 2023 e una serie di infrazioni, tra cui ritardi alle lezioni, violazioni del regolamento della scuola, tanto da stabilirne l’eliminazione immediata. Gli altri cinque a rischio sono visibilmente scioccati e tra questi Ndg é in lacrime. «Da ipocriti. Essere amici é anche aiutarsi a non fare cazzate» sottolinea Rudy Zerbi sul resto dei sospesi.

Amici, scoppia il caso noce moscata

Puntuale come ogni domenica, anche oggi 15 gennaio torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 22. E stavolta, l'appuntamento diventa choc per la serie di sfide in corso. Dopo l'eliminazione di Tommy, viene esplicitato il verdetto della messa in sfida, voluta dai professori, per Samuele Segreto, congelato dalla giudice esterna Francesca Bernabini. La sfida avrà un secondo round prossimamente.

Il ritorno di Cricca

Poi, sull’altra sospesa Valeria Mancini, Lorella Cuccarini vede parzialmente accolta la sua proposta di sostituzione di Valeria con l’eliminato della scorsa puntata, Cricca. I due cantanti sono chiamati a sfidarsi, e come giudice c'è Paolo Giordano de Il giornale, che sceglie di riammettere Cricca al talent, dicendo: «Il brano Se mi guardi così é più vincente».

Wax in sfida

Anche Wax finisce in sfida e Arisa non gli risparmia la ramanzina: «Tu sei stato proprio il capofila di questa banda e mi dispiace perchè fate la figura degli sfigati», ma mentre lei parla Wax si gira e Maria interviene infuriata. «Ti giri verso Arisa e l'ascolti. Mi dispiace ma questa maleducazione non la sopporto più» dice la padrona di casa, cedendo la parola ad Arisa che sostiene come "giusta" questa sfida. E quindi Wax si esibisce contro un cantante esterno: a vincere la sfida è stato l'allievo di Amici, che è stato poi subito riammesso nella scuola.

La gara di canto

Spazio ora alla sfida di canto e ballo con annessa classifica. I giudici gare canto e ballo sanno: Alessandro Cattelan, Federico Leli, Irma di Paola e Garrison Rochelle. A loro il compito di votare i ragazzi che resteranno nella scuola dopo il provvedimenti, stilando la classifica che darà poi la possibilità al primo delle due categorie di presentarsi davanti al proprio professore per avere la possibilità di conquistare la maglia del serale.

Perchè sei allievi in sfida?

Nei giorni scorsi, sono trapelate voce per cui alcuni degli allievi sono stati isolati dagli altri a seguito di gravissimi comportamenti avuti durante la notte di Capodanno. Cosa sia realmente accaduto non è stato svelato, fatto sta che è talmente grave da portare a eliminazioni e sfide dirette. Dalle indiscrezioni, emerge come la produzione, e i professori del talent, abbiano introdotto un provvedimento disciplinare per sei allievi, ritenuti responsabili di un fatto grave avvenuto nella notte di Capodanno 2023. Un caso che ormai ha preso il nome di “noce moscata”. Secondo il popolo del web, infatti, in questo polverone ci sarebbero gli allievi cantanti Wax e NDG, che si sarebbero messi alla ricerca di una miscela eterogenea di ingredienti a base di noce moscata, dagli effetti psicoattivi come quello delle droghe, così da iniziare bene il nuovo anno. Ma con loro, ci sono anche i compagni di studio, Maddalena Svevi, Samuele Segreto, la new entry Valeria Mancini, in arte Guera , e Tommy Dali.

