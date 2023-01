Domenica In, incidente in studio durante la diretta tv: cosa è successo

Incidente in diretta tv a Domenica In con Mara Venier. Mentre prosegue l'intervista ad Alessia Marcuzzi, accompagnata dal coreografo Luca Tommasini, si sente un tonfo che genera spavento e silenzio: «Ma che succede?». Mara Venier e i suoi ospiti si girano nella direzione del rumore e rimangono in silenzio. Che sarà successo? «Sarà caduto un fotografo» dice Alessia. Dietro le telecamere, probabilmente, un fotografo era inciampato cadendo e generando scompiglio.

Incidente in diretta tv a Domenica In: cosa è successo

Ma dopo pochi minuti ritorna la tranquillità in studio. Prosegue, quindi, l'intervista all'ex conduttrice Mediaset che, insieme al coreografo si cimenta in un balletto sulle note di Thriller di Michael Jackson. «Vieni pure tu per due passetti dai» dice Luca a Mara, «Ma con la mia età? no ragazzi» ribatte Mara. Ma l'insistenza dei due ospiti la convince: ecco Mara in pista.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 15:41

