Amici 22, anticipazioni: caos per il "noce moscata" gate, eliminazioni a sorpresa e rientri inaspettati

Ancora poco tempo prima del via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, è impazzata la polemica sul “noce moscata” con Valeria Mancini che contesta di non meritare la sostituzione nella scuola. Dalle anticipazioni relative alla nuova puntata di domenica alle 14:00, emerge come la produzione, e i professori del talent, abbiano introdotto un provvedimento disciplinare per sei allievi, ritenuti responsabili di un fatto grave avvenuto nella notte di Capodanno 2023. Un caso che ormai ha preso il nome di “noce moscata”. Secondo il popolo del web, infatti, in questo polverone ci sarebbero gli allievi cantanti Wax e NDG, che si sarebbero messi alla ricerca di una miscela eterogenea di ingredienti a base di noce moscata, dagli effetti psicoattivi come quello delle droghe, così da iniziare bene il nuovo anno. Ma con loro, ci sono anche i compagni di studio, Maddalena Svevi, Samuele Segreto, la new entry Valeria Mancini, in arte Guera , e Tommy Dali.

Il provvedimento è la sospensione di giudizio con la messa in sfida immediata contro sei sfidanti esterni. E, tra e novità, tra cui l’eliminazione choc di Tommy, c' è anche la sostituzione di Valeria Mancini con l’eliminato della puntata precedente, Cricca. Una eliminazione molto chiacchierata, visto che a farlo fuoro è stato il giudice Sarà Andreani di Warner Music Italy durante la sfida voluta da Rudy Zerbi.

Valeria si difende da quello che è successo durante la notte di capodanno ad #Amici22 pic.twitter.com/akCgd1Dq4E — AMICI NEWS (@amicii_news) January 13, 2023

Cosa ha fatto Lorella

Anche Lorella Cuccarini è intervenuta sul grave fatto di Capodanno 2023, decidendo di punire la nuova allieva Valeria Mancini, mettendola in sfida con l’ex allievo eliminato, Cricca. E a vincere é il cantautore, che al di là dello stupore dei telespettatori, viene così riammesso in corsa ad Amici 22. E su twitter si lascia andare ad un commento, diventato già virale: «Sappiate che io ero davvero marginale sulla questione… Non meritavo quel provvedimento. E non lo meritavo».

criminali amici22 wax tommy dali valeria mancini maddalena svevi samu segreto ndg noce moscata capodanno provvedimento #amici22 #amicispoiler pic.twitter.com/hpVOIdKxNl — diamante📽 (@diamqarchive) January 12, 2023

Il tweet

Ma ancor prima che vadano in onda le immagini della puntata sui fatti di Capodanno, Valeria Mancini sembra lanciare un grido social contro il programma, che l’ha resa una celebrità su TikTok, «é Guera». Cosa succederà ora? Si aspetta intanto domenica per vedere tutto.

