Amici 22, retroscena su Zerbi e pronostici dell'ex allievo Andrea Ascanio: «Ecco chi vincerà»

I retroscena ad Amici di Maria De Filippi sono tanti. E a svelarli è un ex alunno dell'edizione in corso: Andrea Ascanio. Ormai fuori dalla scuola, Andrea sta ottenendo ottimi risultati con il brano Margot. Al momento, tra gli allievi del talent show, è lui in cima alla classifica degli inediti più ascoltati su Spotify. Per lui, l'anno 2022 si è concluso nel migliore dei modi, sebbene non faccia più parte della scuola. I dati delle classifiche hanno fatto discutere per settimane sui social network, in quanto i telespettatori non hanno accettato l’eliminazione di Ascanio. Si sono accese tante polemiche, seguite, però, da tante soddisfazioni per l’ex allievo. «Non me lo sarei mai aspettato» ammette il cantante in una intervista per Super Guida TV.

Leggi anche > Selvaggia Lucarelli, dal matrimonio (con processione) in Nepal alla stoccata: «Più sobrio del gender reveal di Chiara Nasti»

Su Spotify il brano Margot di Ascanio ha superato i 2 milioni di visualizzazioni. Numeri importanti, sfiorati dal suo collega Wax, il quale con Turista per sempre ha dopo di lui raggiunto i 2 milioni di visualizzazioni. Il ragazzo confessa che è davvero molto bello «vedere tutto questi numeri che crescono». E ora punta a nuovi obiettivi.

I pronostici

Su Twitter, in molti hanno sottolineato che Margot potrebbe aver avuto successo solo per la sua ingiusta eliminazione dal talent di Maria de Filippi. «Credo che alla fine quando una persona ascolta il brano lo ascolta o perché gli piace o perché è curiosa di ascoltarlo. Sono contentissimo dei risultati che sta raggiungendo il brano e guardo solo quelli» risponde Ascanio. Nell'intervista, l'ex allievo sostiene di aver voluto continuare l'esperienza «il più avanti possibile» e che non gli piaceva porsi dei limiti. Ma la sua esperienza si è conclusa prima del previsto, il 20 novembre 2022 perdendo contro Angelina Mango. A questo punto dell’intervista, Ascanio svela chi secondo lui potrebbe vincere Amici: «Sì, è un po’ presto, ma direi uno tra Wax e NDG».

Il ricordo di Zerbi

Il produttore musicale, dietro le quinte, lo avrebbe anche riempito di complimenti e incoraggiamento: «Rudy mi ha fatto proprio un bel discorso. Mi ha detto di continuare a credere nella mia musica perché lui lo ha fatto sin dall’inizio. Non dovevo pertanto dubitare del mio percorso e di continuare a lavorare sui brani che ho perché ero già sulla strada giusta! Parole importante dette da Zerbi che nel campo musicale ci ha lavorato per anni. Sì! Io per Rudy nutro una stima profonda. Sentirmi dire quelle parole mi ha aiutato tantissimo, anche dopo l’uscita da Amici».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA