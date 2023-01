Amici 22, Cricca eliminato: il consiglio di Maria e le parole di Lorella. Ecco cosa ha sussurrato anche a Zerbi

Esce definitivamente da Amici 22 Cricca scatenando polemiche tra il pubblico, stupito dall'eliminazione. Cricca ha perso la sfida voluta da Rudy Zerbi che ha deciso questo in seguito alla classifica degli ascolti degli inediti dei cantanti. Cricca era ultimo, mentre nella classifica dei voti dei professori era terzultimo. Niveo, invece, è stato graziato, visti i miglioramenti durante le festività e negli ascolti streaming.

Il nuovo allievo si chiama Jore, vero nome Lorenzo Longoni. In due esibizioni è riuscito a convincere il giudice della sfida, Sara Andreani della Warner Music Italia. E' stata la stessa Andreani a scegliere l'allievo, giustificando la sua scelta con motivi discografici: Jore, in sostanza, troverebbe più spazio rispetto a Cricca nel mercato musicale.

Le reazioni

Non resta indifferente il pubblico di fronte alla motivazione data da Andreani e sui social è partita la protesta contro l’eliminazione di Cricca. «Lui meritava di proseguire la corsa al Serale, fosse anche per il percorso fatto fino a oggi» si legge sui social e ancora: «La decisione però è stata presa e lui non ha avuto scelta». Prima di andar via, Cricca ha ricevuto un consiglio da Maria, vista la sua grande disponibilità e gentilezza: «Sei sempre educato a favore degli altri. Voglio che tu sia egoista per una volta».

Cosa dice Cricca

Incredulo, Cricca non si aspettava di essere eliminato: «Sono successe un po’ di cose che mi sono andate malino, però non mi aspettavo di uscire». Abbracciando la sua insegnante Lorella Cuccarini le ha sussurrato all’orecchio: «Non me lo aspettavo proprio, pensa ero convinto di arrivare al Serale». Poi ha salutato Zerbi e anche a lui ha sussurrato qualcosa, che non si è sentito perchè c'era la voce di Maria che parlava alla classe. Dopo è stato Rudy a riportare cosa gli ha detto Cricca: «Mi sta dicendo ‘proprio me?'».

Zerby e Cricca

Non è un mistero il fatto che i due si fossero già incrociati: Cricca e Zerbi si sono conosciuti a Riccione. Il cantante eliminato si è esibito durante Deejay On Stage e Rudy lo ha notato proprio lì. Maria ha rivelato: «Quando ti ha visto mi ha telefonato». Forse anche per questo Cricca non si aspettava di essere messo in sfida da Zerbi, pensava di godere della sua stima. Rudy ha poi spiegato: «Hai avuto da settembre un obiettivo gigantesco su di te, ricordati ad agosto com’eri e vediti ora. Hai tutto davanti a te». E Cricca ha risposto: «Speriamo».

