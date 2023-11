Shakira, primo giorno di processo per frode e arriva il patteggiamento: tre anni di reclusione e 7 milioni di multa

Shakira, la celebre star colombiana Shakira, era oggi in aula per il processo. La cantante, infatti, ha ammesso di aver frodato il Tesoro spagnolo per 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014 e, dopo settimane di trattative, ha patteggiato la pena: è stato trovato un accordo con i suoi accusatori che prevede una condanna a tre anni di reclusione e il pagamento di una multa di 7 milioni di euro.

«Shakira è una vecchia strega in menopausa», la fidanzata di Piqué insulta l'ex: il retroscena

La multa per evitare la reclusione

In cambio dell'accettazione dei fatti, l'intesa ha deciso di ridurre radicalmente la pena richiesta per Shakira dopo l'accusa di frode, che inizialmente ammontava a otto anni e due mesi di reclusione. L'accordo prevede anche la sostituzione della pena detentiva con una multa (altri 432mila euro), così da non dover finire in carcere.

La sentenza è definitiva, pertanto Shakira non dovrà sottoporsi ad alcuna udienza di un processo che, come previsto, avrebbe avuto un forte impatto mediatico circa la sua vita quotidiana a Barcellona negli anni in cui visse con l'ex difensore del Barça Gerard Piqué.