«I tre motivi più stupidi per distruggere una relazione, basta poco per evitarli»: i consigli del terapista di coppia

Nella vita ci si lascia e ci si prende, attraversando diverse storie d'amore, cercando di crescere e capire quale persona ci faccia sentire bene. Alcune volte la rottura è inevitabile, la scintilla si spegne, l'amore finisce. Altre volte volte è legata a comportamenti che per uno dei partener risultano inaccettabili. Mettere il punto, andare a capo e scrivere una nuova storia sembre l'unica via d'uscita da quel vicolo cieco. Ma a tutto c'è un rimedio, o quasi.

Ci sono volte, invece, in cui una relazione finisce per motivi considerati più «stupidi». A testimoniarlo è stato Jeff Guenther, un terapista di coppia statunitense che ha rivelato in un video su TikTok tre esperienze di coppie che non hanno superato una crisi innescata da motivazioni «veramente sciocche».

«Tre “stupidi litigi” che feriscono nel profondo e possono porre fine a una relazione!», è il titolo della clip diventata virale sul social cinese.

Tre «stupidi motivi» che causano una rottura

«Numero uno - comincia a raccontare il terapista - accettare di guardare un programma insieme fino a quando uno di voi dice “f***o, mi annoio, il mio partner non c'è, quindi guarderò un episodio senza di lui o lei».

L'altro «motivo stupido» sembra un po' più grave ed è forse anche più diffuso. In alcuni casi «vedo uno dei due rifiutarsi di cancellarsi da un'app di incontri», spiega nel video. Il terapista ha fatto notare che spesso le persone mettono «in pausa» il loro profilo sulle app di dating, «invece di cancellarlo». In pratica, spiega, si possono ancora «inviare messaggi alle persone con cui ci si è incontrati in passato», ha aggiunto.

Infine, il content creator ha rivelato che permettere al vostro “ex più recente” di continuare a usare i vostri account di streaming può causare gravi problemi alla vostra attuale storia d'amore. «Dovreste porre fine a questa cosa e cancellare il loro account», ha chiosato.

