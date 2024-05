Crociera, i consigli dell'esperta: «In 30 anni ho provato tante compagnie ma queste due sono le migliori per cibo, intrattenimento e attività»

di Redazione Web

Crociera in programma? Se c'è indecisione su quale compagnia scegliere per avere l'esperienza migliore che si possa desiderare, arriva in aiuto Carly Caramanna, una vera e propria "esperta" del settore. La donna, infatti, ha scelto questo tipo di vacanza per oltre trent'anni e ha sperimentato tante diverse offerte.

Certamente, le preferenze personali e gli elementi che più si ricercano in questo tipo di viaggi sono diversi, ma ci sono due compagnie in particolare che, a suo dire, sono superiori rispetto alle altre a livello di «cibo, attività e intrattenimento».

Crociera, quale compagnia scegliere?

«Sono appassionata di crociere da oltre trent'anni - scrive Carly su BusinessInsider - e mi sono imbarcata in oltre 15 viaggi con le maggiori compagnie, quindi capisco bene perché le persone amino così tanto questo tipo di avventura.

I motivi che la spingono a dichiararne la superiorità sono diversi. In primo luogo, c'è la varietà delle attività: «Molte crociere si limitano a offrire, come attività, il relax a bordo piscina. Ma queste due compagnie vanno oltre le solite curiosità e le lezioni di piegatura dei tovaglioli», tra cui interi parchi acquatici, dei percorsi di skywalk che ti lasciano «sospeso sull'oceano», lezioni di animazione e incontri con personaggi Disney.

Un altro elemento importante, secondo Carly, è relativo alla vita notturna sulla nave: «Durante le crociere Disney adoro frequentare i bar a tema, come la Star Wars: Hyperspace Lounge, mentre sulla Royal Caribbean amo passare il tempo ai piano bar e visitare le sale concerti, quando disponibili». Anche il cibo, la qualità e la varietà, sono da tenere in considerazione: «I pasti sono deludenti sulla maggior parte delle crociere. Eppure, dagli spuntini a bordo piscina alle pietanze da gustare a tavola, a bordo della Disney e della Royal Caribbean si trova il meglio».

Al cibo si accompagnano le bevande: «I cocktail di Disney e Royal Caribbean vanno ben oltre la classica piña colada. Per esempio, sulla Icon of the Seas, uno dei posti che preferisco visitare è Swim & Tonic, il più grande bar sull'acqua. Su Disney Wish, poi, adoro Hook's Barbery, un bar ispirato a Capitan Uncino».

Infine, Carly parla dell'offerta di... isole private: «Entrambe le compagnie possiedono delle isole private nelle Bahamas che ho scoperto essere le mie preferite, tra quelle visitate, anche per le attività lì offerte, tra cui immersioni tra oggetti Disney nascosti nelle profondità e un parco acquatico per soli adulti di fronte all'oceano».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA