Paul McCartney miliardario: il cantante dei Beatles entra nella storia come musicista più ricco della Gran Bretagna

di Serena De Santis

Paul McCartney raggiunge un nuovo record. L'ex cantautore dei Beatles è diventato il primo musicista miliardario nella storia della musica del Regno Unito, riuscendo a scavalcare anche le star emergenti. Nell'ultimo anno il produttore musicale ha visto aumentare la sua ricchezza di 50 milioni di sterline, arrivando in questo modo a raggiungere un patrimonio pari a un miliardo di pound (1,17 miliardi di euro).

Il record

L'artista sembrerebbe essere diventato lo "zio Paperone" della musica inglese. Occupa la 165esima posizione, insieme a sua moglie Nancy, della classifica stilata dal Sunday Times delle 350 persone più ricche della Gran Bretagna. Sir Paul ha aumentato i suoi guadagni grazie a una stagione ricca di tour e alla cover di Blackbird dei Fab Four presente in Cowboy Carter, l'ultimo album di Beyoncé. A contribuire anche l'ultimo brano dei Beatles, dal titolo Now and Then, uscito nel 2023. Un brano che ha raggiunto subito una grande notorietà, soprattutto per la sua storia. La traccia della canzone è stata registrata da John Lennon e consegnata poi a McCartney un anno prima della morte.

Il patrimonio delle altre celebrità

Nella lista dei Paperoni ci sono altre persone del mondo dello spettacolo: l'attrice Salma Hayek, che col marito miliardario François-Henri Pinault occupa la 31esima posizione, con un patrimonio da oltre 6 miliardi di sterline (7 miliardi di euro); JK Rowling, l'autrice di Harry Potter, in 175esima posizione con le sue 945 milioni di sterline (pari a più di un miliardo di euro) ed Elton John, che occupa invece la 291esima posizione con 470 milioni di pound (cioè 550 milioni di euro).

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio 2024, 09:19

