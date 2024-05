Password sicure e efficaci, i 10+2 consigli per non farsi hackerare gli account privati (e non solo)

di Redazione web

Paura di dimenticare la propria password o che sia troppo debole e quindi hackerabile? In occasione della Giornata delle Password, il primo maggio esperti di tutto il mondo danno consigli per tenere al sicuro i propri dati. La pratica non è nuova, ogni primo giovedì di maggio si celebra questa particolare giornata istituita nel 2013 da Intel Security e conosciuta come World Password Day. Da sottolineare che le password sono la prima linea di difesa contro i cybercriminali ed è quindi essenziale assicurarsi che siano il più possibile sicure.



Diciamolo subito, uno degli errori più comuni e frequenti è quello di utilizzare la stessa password per tutti i propri account. Una survey online di Google ha rilevato, infatti, che almeno il 65% delle persone utilizza password identiche su più siti, se non addirittura su tutti. Questo significa che le password possono essere facilmente violate ed è interessante notare come, secondo il Verizon Data Leak Investigations Report, le password compromesse siano responsabili dell'81% delle fughe di dati legate ad attività criminali.

Cosa evitare: i consigli

Lettere e numeri vanno utilizzati, ma meglio alternarli perché troppo comuni e facilmente indovinabili. Quindi, evitare modelli come: abcdef, 12345, qwerty. Combinare lettere, numeri e simboli (es. $, %, !) per formare una password di almeno otto caratteri. La presenza di combinazioni apparentemente casuali renderà la password più difficile da decifrare Se pensate che usare la data di nascita sia una buona idea, allora vi sbagliate di grosso. La data è presente sui propri profili social (come Facebook) ed è facile risalirne Evitare di utilizzare il proprio nome come password. Fortunatamente, alcuni siti web sono in grado di rilevarlo e di impedirne l'uso Non creare una password che contiene informazioni personali, perché i cyber-criminali possono trovarle online

Le password da evitare

Evitare di usare password troppo comuni, come P@$$w0rd, password, 1234567890, loveyou, ecc Smettere di riutilizzare le password. Ogni password creata deve essere unica Password 'robuste' possono essere anche delle lunghe passphrase in cui si combinano più parole in una lunga stringa di caratteri (es: ombrelloinspiaggiapiove, sottoacetoacaso). È importante aggiungere anche numeri e simboli Evitare di cambiare un solo carattere ogni volta che si aggiorna la password (es: MyG@laxyPassw0rd01, MyG@laxyPassw0rd02, MyG@laxyPassw0rd03) Utilizzare un generatore di password e un gestore di password. Non scrivere le password su quaderni o su foglietti adesivi.

