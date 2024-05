Carlo, il gesto riservato alla bambina commuove i fan (fino alle lacrime) nella sua prima uscita pubblica dopo l'annuncio del tumore

Re Carlo ha commosso i fan della royal family con un gesto di gentilezza nei confronti di una bambina che ha scaldato il cuore di tutti coloro che lo hanno visto ripreso in giro per i social: lo scorso 30 aprile, il sovrano inglese ha infatti fatto il suo gradito ritorno ai doveri reali per la prima volta da quando a febbraio aveva pubblicamente annunciato la sua diagnosi di cancro. Insieme alla Regina Camilla, ha visitato il Macmillan Cancer Centre dell'University College Hospital (UCH) di Londra.





Il gesto commovente

Fin qui tutto sembra essere ordinaria amministrazione ma, fuori dal centro, ad attenderlo c’era una bambina con la quale si è intrattenuto per qualche momento facendo sgorgare lacrimoni su lacrimoni negli occhi di chi lo ha visto. Ma cosa avrà mai fatto di tanto toccante?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 09:25

