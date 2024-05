Semaforo guasto, Suv travolto dal treno al passaggio a livello: l'incidente choc

di Cecilia Legardi

Un'auto e un treno si sono scontrati presso la stazione centrale di Redcar British Steel, nell'Inghilterra nord-orientale. Gravissimi i danni al Suv, le indagini sono in corso.

Lo scontro tra treno e auto

L'incidente, avvenuto questa mattina vicino a Middlesbrough, ha coinvolto il treno numero 0908 che collega Saltburn a Nunthorpe e un SUV Suzuki nero. L'automobile è stata investita dal treno a causa di un semaforo guasto che non ha comunicato a uno dei due di fermarsi. Le fotografie scattate dai passanti ritraggono il cofano accartocciato del SUV quasi totalmente staccato dall'abitacolo. Il 75enne Stanley Binnis, che si trovava al supermercato, ha ripreso la scena sperando di poter aiutare le forze dell'ordine nelle indagini, ma in realtà l'incidente era già avvenuto un'ora prima. Il macchinista del treno ha creduto di poter proseguire sui binari e, intanto, al passaggio a livello anche il conducente della Suzuki aveva il semaforo verde.

Gli interventi immediati

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi e i responsabili della linea ferroviaria per cercare di sgombrare l'area al più presto. La collisione a bassa velocità non ha dato luogo a feriti o morti e la circolazione è stata ripristinata con rapidità, tranne che per i treni, che subiranno modifiche per tutta la giornata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA