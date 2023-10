Ozzy Osbourne, confessione choc: «Sul palco mi liberavo nei pantaloni, tanto ero già bagnato...»

di Redazione web

Ozzy Osbourne, la star dei Black Sabbath, ha dichiarato un fatto curioso nel suo podcast. Il cantante è stato sincero riguardo a quello che avveniva sul palco durante i concerti. Osbourne ha confessato che durante le esibizione era solito liberarsi nei pantaloni.

Le parole della star

Il 74enne nel podcast ha rivelato: «Quando ero sul palco, ero solito dire, 'Oh f****lo', e semplicemente fare la pipì. Perché ero comunque bagnato per aver gettato l'acqua in giro». Solitamente, infatti, ai concerti dei Black Sabbath il cantante era solito bagnare se stesso e il pubblico, a volte è stato utilizzato addirittura un tubo per innaffiare chi si trovasse di fronte a lui. Durante il podcast è stato anche ricordato l'utilizzo di un secchio adibito ai bisogni di chi si esibiva.

