I Club Dogo sono tornati: gli striscioni in giro per Milano e il video (a sorpresa) con il sindaco Beppe Sala

di Redazione web

Nella notte tra il 19 e il 20 ottobre l'account dei Club Dogo è magicamente apparso su instagram, conquistando, in meno di 24 ore più di 200mila follower. All'alba del 20 ottobre, Milano si è risvegliata con una sorpresa: striscioni con il logo del gruppo appesi sotto i grattacieli del quartiere Isola e sui ponti del Naviglio Grande, tutti con il cane a tre teste, simbolo dei Dogo e a scritta «Club Dogo is for people»

Guè Pequeno: «Spendo più di 5mila euro al mese su OnlyFans, è peggio del gioco d'azzardo»

Ariete live, Zucchero alla Festa del cinema

Cabaret è musical con Brachetti-Del Bufalo

La speranza

Era da un po' che i vecchi fan del gruppo speravano in un ritorno, nell'aria si pecepiva qualcosa e poi l'indizio di una persona molto vicina alla Gang, che sul propio account social ha pubblicato una vecchia foto del gruppo scrivendo «non uccede, ma se succede», accrescendo l' aspettativa del pubblico.

Milano come Gotham

Infine il video, postato circa un' ora fa sul profilo Instagram dei Club Dogo, in cui si intravede una Milano come Gotham, nel cielo, la sagoma del cane a tre teste e i Club Dogo che tornano per salvare la città. Con la partecipazione di Claudio Santamaria e del sindaco di Milano Beppe Sala, il gruppo annuncia ufficialmente il proprio ritorno, previsto per il 2024.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA