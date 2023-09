Venezia, Gue Pequeño: «Un altro red carpet pieno di str**zi. Gente del GF e influnienter che non hanno mai visto un film»

di Redazione web

Il rapper non le ha mandate e dire e sui social si è scagliato contro chi, in queste ore, è sotto i riflettori sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. Gue Pequeño, infatti, ha pubblicato un tweet in cui se la prende con chi oggi è considerato meritevole di visibilità.

«Gente del GF e influnienter che non hanno mai visto un film», così il rapper da sette dischi di Platino su cinque album ha commentato l'attuale evento e chi ne fa parte, nella città italiana dell'amore.

Gue Pequeno scatenato su Twitter: prima attacca Sanremo, poi l'offesa choc a una follower. Cosa ha scritto

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Conferma dopo l'indizio social

un altro Venezia con un red carpet pieno di stronzi , gente del GF, e influnienter che non hanno mai visto un film — Guè (@THEREALGUE) September 2, 2023

Gue Pequeño, lo sfogo social

«Un altro Venezia con un red carpet pieno di str**zi».

La provenienza, per lo più personaggi relativi a reality show o programmi tv, urta la sensibilità dell'artista che, in effetti, cita proprio i protagonisti di quest'anno.

«Sempre meno artisti e più incapaci», gli commenta un utente su Twitter. E, ancora: «Come darti torto, sembra la fiera degli imbecilli», commenta un altro account.

Un utente, però, risponde criticando le parole dell'artista e gli scrive: «Mancavi solo tu praticamente». «Io ero a lavorare microcefalo», ha replicato il rapper.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Settembre 2023, 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA